DHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Yolçatı Cami imamının oğlu B.C.B.'ye (22),askere gitmek için yaptığı işlemler sırasında koronavirüs testi yapıldı. Gelen mesajla test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen B.C.B., gittiği hastanede tedaviye alındı.

53 EVDE 68 KİŞİYE KARANTİNA

DHA'da yer alan habere göre filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonucunda ise B.C.B.'nin ailesinin yaşadığı lojman, babasının imamlık yaptığı cami ve camiye namaza gelenlerin de aralarında bulunduğu 53 evde yaşayan 68 kişi, İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Jandarma ekipleri, karantinaya alınan cami ve evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.