Lyon - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Groupama Stadı

HAKEM: Harm Osmers

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT Spor

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhaté, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk oluyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

LYON İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.