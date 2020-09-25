Selefi derneklerle ilgili ifade verdi!

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca’ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDE İFADE VERDİ

İHA'da yer alan habere göre ifadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği öğrenildi.