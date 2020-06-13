Son dakika AKILALMAZ DEHŞET! Çarptılar, bırakıp kaçtılar! Bu nasıl vicdan? - Haberler

İHA

İstanbul'da, bu gece saat 01.15 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen adama, Zeytinburnu istikametine giden henüz sürücü kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan erkek vatandaş yere yığılırken, otomobildeki 3 kişi yol kenarına aracı park edip kaçmaya başladı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak araç üstünde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.