DHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar (37),eşi Özlem (31) ve Naki (11) ile Emir (8) ismindeki iki çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evde inceleme başlatırken genç kadının yakınları acı haberin ardından sinir krizleri geçirdi.

ÇALIŞAMADIĞI İÇİN BUNALIMA GİRDİ

İHA'da yer alan iddialara göre, geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa’dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketine dönen Ahmet Çakar, geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık 1.5 aydır ameliyattan dolayı evinde istirahat eden Çakar’ın çalışamadığı için bunalıma girdiği ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öne sürüldü.