İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılan bir kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, rip akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Samandağ-Çevlik Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren bir kadının imdadına itfaiye ekipleri ve oradan geçen doktor yetişti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre kadının rip akıntısına kapılarak çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından kadın karaya çıkarıldı. Kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilirken kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

RİP AKINTISI NEDİR?

Rip akıntısı, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntılarıdır. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. Kıyıya vuran dalgalar denize dönerken kanal oluşturur ve buralarda akıntı meydana gelir. Bu bölgede suyun rengi çevresindeki suyun rengine oranla daha koyudur. Bu bölgede derinlik artar.