DHA

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında, bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Bu sırada genç, eşini eve götürmek istedi. Çift, evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı, yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı. Çevredekiler, kadının darp edildiğini düşünerek, genci yere yatırıp, dövmeye başladı.

TARTIŞMA OLUNCA DARP ETMEYİ BIRAKTILAR

DHA'da yer alan habere göre öfkeli kişiler, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumun tartışma olduğunu anlayarak, genç adamı darp etmeyi bıraktı. Olayın sona ermesinin ardından çift, evlerine gitmek üzereyken, baldız da sinir krizi geçirip, ağladı.

KARI KOCA ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kadının, çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.