DHA

Türkiye'yi şoke eden olay önceki gece, İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda yaşanmıştı. Akşam saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte parka gelen doktor Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, içki şişesini kırıp Dönmezler'i önce boğazından ardından da yüzü ve kollarından yaraladı. Saldırgan tutuklanırken, genç doktoru hayata, o an yanında olan meslektaşları bağladı.

ŞİŞELERİ KIRIP SALDIRDILAR: 2 YARALI

DHA'da yer alan habere göre bu gece saat 02.30 sıralarında Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda bir olay daha yaşandı. Parkta alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ellerinde bulunan alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı.

POLİS 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga edenleri dağıtan polis, direnen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kavgada aldığı şişe darbeleri ile başından yaralanan Burak T., yerde yatarak ambulansın gelmesinin bekledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada bir arkadaşı ise bulduğu bez parçaları ile arkadaşının kanayan yaralarına tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.