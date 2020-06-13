Kahramanmaraş'ta, dün akşam İstiklal Mahallesi'ndeki Çağlayancerit Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yürek yakan bir olay meydana geldi. Ali Aydemir (65) yönetimindeki otomobil, kavşakta, ekip otosuyla çarpıştı. Kazada, Ali Aydemir ile eşi Elife Aydemir (59) hayatını kaybetti.

2 POLİS VE 2 BEKÇİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre ekip otosunda bulunan 2 polis ve 2 mahalle bekçisi ise yaralandı. Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.