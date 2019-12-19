19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da eski eşi Gülhanım Doğu'nun (46) başka biriyle evleneceğini duyunca 'Benden başkasıyla olamazsın' deyip, 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Veysel Yat (51),'iyi hal'siz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 29 Nisan'da saat 01.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Alanya'da oturan Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı.
'BENDEN BAŞKASIYLA OLAMAZSIN' DEYİP BIÇAKLADI
Veysel Yat, burada iddiaya göre servisten inen Doğu'nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, 'Benden başkasıyla olamazsın' dedi. Gülhanım Doğu ise binaya girmek istedi. Bu sırada yanındaki bıçağı çeken Veysel Yat, eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
6 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞTİ
Kanlar içinde kalan Doğu'yu fark eden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gülhanım Doğu, gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Veysel Yat ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülhanım Doğu ise 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
MAHKEME İYİ HAL İDİRİMİ UYGULAMADI
Veysel Yat’ın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veysel Yat, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Karar açıklanmadan önce son sözü sorulan sanık Yat, "Siz bilirsiniz" dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, Veysel Yat'a 'iyi hal indirimi' uygulanmaksızın, 'Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa, 'Konut İhlali'nden dolayı da 1 yıl ceza verildi.
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