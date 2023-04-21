Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! Aile faciası!

Sürücü ile Sema Kurtçuoğlu (29), Umutcan Kurtçuoğlu (1) ve Mert Türkmenoğlu (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.