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Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! Aile faciası!

Kastamonu'da bayramlaşmaya giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

Giriş: 21.04.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! Aile faciası! - Kastamonu haberleri
Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! Aile faciası!
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AA

Kastamonu'da, kent merkezindeki yakınlarına bayramlaşmaya giden ailenin bulunduğu Mustafa Kurtçuoğlu (36) idaresindeki otomobil, Tosya-Kastamonu kara yolu Çıban köyü mevkiinde devrildi.

EBRAR 9 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

AA'da yer alan habere göre yürek yakan kazada, 9 yaşındaki Ebrar Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZADA 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Sürücü ile Sema Kurtçuoğlu (29), Umutcan Kurtçuoğlu (1) ve Mert Türkmenoğlu (6) yaralandı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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