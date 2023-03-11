19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin otopsisi!

Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre Kadir Meşe hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya Kadir Meşe, Hazal Alpyörük´ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kadir Meşe mahkemedeki savunmasında, "Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Hazal benden değil, başkasından hamileydi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Hazal´ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım.

"YENİDEN BIÇAKLAMAYA BAŞLADIM"

Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

KAYINVALİDESİ İDDİALARI REDDETTİ

Kadir Meşe, mahkeme başkanının, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Pişmanım. Allah´ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi. Hazal Alpyörük´ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe´nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

97 KEZ BIÇAKLAMIŞ, BEBEĞİN BABASI ZANLI

Bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu da mahkemeye ulaştı. Açıklanan raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük´ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Doktor raporunda ise ölen Hazal´ın karnındaki bebeğin, Kadir Meşe'ye ait olduğu açıklandı.