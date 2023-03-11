Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin otopsi raporu! - Öne çıkan haberler

19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin otopsisi!

Balıkesir'de, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük´ü bıçaklayarak öldüren 30 yaşındaki Kadir Meşe´nin tutuklu yargılandığı davada, bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük´ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, Kadir Meşe´nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmetti

Giriş: 11.03.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin otopsi raporu! - Öne çıkan haberler
19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin otopsisi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan olay, 15 Şubat 2022 tarihinde Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe (30) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük (19) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Kadir Meşe hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya Kadir Meşe, Hazal Alpyörük´ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"KAYINVALİDEM EŞİMİ PAZARLIYORDU"

Kadir Meşe mahkemedeki savunmasında, "Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Hazal benden değil, başkasından hamileydi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Hazal´ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım.

"YENİDEN BIÇAKLAMAYA BAŞLADIM"

Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

KAYINVALİDESİ İDDİALARI REDDETTİ

Kadir Meşe, mahkeme başkanının, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Pişmanım. Allah´ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi. Hazal Alpyörük´ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe´nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

97 KEZ BIÇAKLAMIŞ, BEBEĞİN BABASI ZANLI

Bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu da mahkemeye ulaştı. Açıklanan raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük´ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Doktor raporunda ise ölen Hazal´ın karnındaki bebeğin, Kadir Meşe'ye ait olduğu açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
BUDO'da bazı seferler iptal
BUDO'da bazı seferler iptal
Depremde hasar alan binada kısmi çökme
Depremde hasar alan binada kısmi çökme
Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Denizli'de depremzede dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama
Denizli'de depremzede dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.