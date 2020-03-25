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Van’ın Tuşba İlçesi Güveçli Mahallesi’nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, olay sonrası yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ve polis olay mahalinde ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.