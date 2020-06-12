Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Uzunköy köyünde 12.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!