İlçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde oturan Fatih Turan, hurdaya dönüştürüleceğini duyduğu ve anılarının olduğu 1985 model minibüsü arkadaşından istedi. Talebine olumlu yanıt verilen Turan, minibüsü satın alıp, ilginç yöntemle evinin önüne koydurdu. Bahçedeki alana demir platform inşa ettiren Turan, minibüsü, geçen yıl önce vinçle bu platform üzerine monte ettirdi.
DHA'nın haberine göre Turan, çevre düzenlemesini tamamladığı, kamyon jantlarından soba kurduğu platformu seyir terasına dönüştürdü. Turan, gözü gibi koruduğu minibüsünde halı serdiği iç kısmını da antika eşyalarla donattı. Fındık bahçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikte duran minibüsü görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.
MİNİBÜSTE İZOLE OLUYOR
Tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını öncesi, arkadaşlarıyla çoğu zamanını minibüsün yer aldığı seyir terasında geçiren Turan, ilginç tasarımlı seyir terasını şimdilerde ise salgın tehdidinden korunmanda tercih ediyor. Turan, koronavirüsten korunmak için tek başına kaldığı minibüslü seyir terasta, kemençe müziği eşliğinde doğayla iç içe yaşam sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında da günlerini minibüsünde geçiren Turan, herkesi önlemlere uymaya çağırıyor.
'TEDBİRİMİZİ ALIP, İZOLE OLUYORUZ'
Koronavirüs nedeniyle işten arta kalan zamanını minibüsünde geçirdiğini anlatan Fatih Turan, "Daha önce kızlarım için tasarlamıştık bunu, koronavirüs nedeniyle artık ben kalıyorum. Özel şirket çalışanı olduğum için eve gelince haliyle çocuklar tedirgin oluyor, 'acaba bir şey var mı, babam korona kapıp, bize de bulaştırır mı' diye. Bende zamanım çoğunu burada geçiriyorum, çocuklara ve aile fertlerine yanaşmıyorum.
Tedbirimizi alıp, izole oluyoruz. Kemençe müziği dinliyor, çay demliyor bu şekilde vakit geçiriyoruz. Önceleri misafir yoğunluğumuz olurdu, haliyle şimdi kabul edemiyoruz. İnşallah bu salgını atlattıktan sonra kapımız herkese açık. Gelenler de dışarıdan fotoğraf çekiliyor" dedi.
'HERKES TALİMATLARA UYMALI'
Salgın tedbirlerine herkesin uyması gerektiğini söyleyen Turan, "Herkes, devletimizin kurallarına uymalı. Tüm talimatlara herkesin uymasını rica ediyoruz. Çocuklar ahşap ev istiyordu, ama başlarda tuhaflarına giden bu teras çok ilgilerini çekti. Çok beğendiler. Görenler şaşırıyor, bakıyorlar ki minibüs havada. Gönül ister ki herkesi burada misafir edelim ama olmuyor. Yaz sürecinde buradayım" diye konuştu.
'BİZE YAPTIRMIŞTI ŞİMDİ KENDİSİ KALIYOR'
Aysima Turan ise, babasının normalde kendileri için yaptırdığı minibüslü seyir terasında kendisinin tek başına kaldığını dile getirerek, "Babam orayı normalde bize yaptırmıştı ama koronavirüsten dolayı şimdi kendisi kalıyor. Bu süreç bitip, hayat normale dönünce orayı yeniden biz alacağız. Koronavirüs nedeniyle evden çıkamıyoruz, haliyle orada da kalamıyoruz, sadece babam kalıyor. İnşallah bu salgın bitince orada eğlenir, hevesimizi alırız" dedi.
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