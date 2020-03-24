Son dakika haberler: Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanları ne kadar ödeme alacak?

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, döner sermaye paylarında performans uygulamasının devre dışı bırakılarak üç ay süreyle tavandan ödeme yapılacağını söyledi. Koca, bu şekilde aylık 1.5 milyar lira olmak üzere 3 ay süreyle sağlık çalışanlarına tavandan ödeme yapılacağını ifade etti.

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının gelirinin maaş, ek ödeme ve döner sermaye olmak üzere üç kalemden oluştuğunu, alınan karar uyarınca, döner sermaye paylarının üç ay süreyle tavandan ödeneceğini belirtti. Durmuş, ödemelerin, hastanelerin gelirine bağlı kalmaksızın bakanlık tarafından yapılacağını vurguladı.

Döner sermaye ödemelerinin unvana, kıdeme, çalışılan birime göre farklılıklar arz ettiğini kaydeden Durmuş’un verdiği bilgiye göre, performansa bağlı olmaksızın yapılacak azami ödeme tutarları ortalama şöyle:

Uzman hekim: 13.000 TL’ye kadar

Pratisyen hekim: 8.500 TL’ye kadar

Lisans mezunu hemşire, ebe, sağlık memuru: 1000-2.100 TL arasında

Birinci basamak sağlık müdürlüğü çalışanları: 1000-2.100 TL arasında

Genel idare hizmetleri sınıfında çalışanlar: 500-600 TL arasında

Durmuş, aşı ve izlem sayısına göre ücret alan aile hekimlerinin koronavirüs dolayısıyla bu dönemde aşı ve izlem yapamamaktan kaynaklı ücret kaybının önleneceğini söyledi.

Bugünkü döner sermaye yönetmeliğinin sağlıkta dönüşümü taşıyamaz duruma geldiğini, ayak bağı olduğunu kaydeden Durmuş, “Bu yönetmelik ivedi şekilde değişmeli. Diğer bütün kurumlarda olduğu gibi, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin merkezi bütçeden karşılanması gerekir. Sağlık Bakanlığı’nın finansal açıdan daha sürdürülebilir olması ve önünü görebilir olması açısından bu gerekli” diye konuştu.

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“ŞİDDET YASASININ TAM ZAMANI”

Semih Durmuş, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasasının bu dönemde çıkması gerektiğini, tam zamanı olduğunu belirtti. Durmuş, yasanın iyi hazırlanarak, çıktığında sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak bütün ayrıntıların düşünülmesi gerektiğini ifade etti.