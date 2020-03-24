24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından koronavirüse ek destek paketi açıkladı. Bakan albayrak"Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak "dedi
İşte Albayrak'ın o açıklaması;
"Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen ek ödeme iyileştirmesinin, üniversitelerde çalışan sağlık personelini kapsaması için, sosyal medya hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrıda bulunmuş, akşam saatlerinde de bakanın konuya olumlu yaklaştığını duyurmuştu. Saraç twitter hesabında 'Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı' yazmıştı.
— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 24, 2020
YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:
Son günlerde sağlık çalışanları Yeni Koronavirüs hastalığı ile mücadelede büyük fedakarlık içerisinde çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki sağlık çalışanlarının kadro ve özlük hakları durumlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan açıklamalar memnuniyet vericidir.
Bununla birlikte, bu iyileştirmenin sağlık hizmeti sunumunda göz ardı edilemeyecek durumda olan "üniversite hastanelerinde" çalışan sağlık çalışanları için de geçerli olması, meseleye bütüncül bir şekilde yaklaşıldığını gösterecek ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltecektir.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve bu hastanelerde çalışanlar ile ilgili yapılan düzenlemelerin bir benzerinin üniversite hastaneleri ve çalışanları için de yapılması yönündeki taleplerimizi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ilettik.
Sayın Bakanımızın üniversite hastanelerimizin önemine vakıf olduğunu görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduk. Bu salgın sürecinde "önce insan ve sağlık" diyen Bakanımızın bu konuya olumlu yaklaşacağına olan güvenimizin tam olduğunu ifade ederiz.
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