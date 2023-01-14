Polis yakaladı! Otobüste taciz!

İstanbul'da olay, saat 14.00'te Fatih Topkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar'dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu.

Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgilerinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Topkapı Caddesi istikametine yürüdüğü tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.