Parkta 7 kişi bıçaklayıp öldürdü! İşte vahşetin nedeni!

DHA

Adana'da olay, 3 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi´ndeki bir parkta meydana geldi. KONUŞMAK İÇİN PARKA ÇAĞIRDI Lise öğrencisi Mustafa K. (18), aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü´yü (17) aralarındaki kız arkadaşı meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı.

KARŞISINA 7 KİŞİ ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre sınıf arkadaşı M.K. (17) ile okul çıkışı parka giden Çöplü, burada Mustafa K. ve yanındaki Seçkin C. (18), Mehmet K. (20), Doğukan Y. (20), İsmail K. (23), Fırat E. (27) ve K.S. (17) ile karşılaştı.

DARP EDİP DEFALARCA BIÇAKLADI İki grup arasında çıkan tartışma sonrası Mustafa K. ve 6 arkadaşı Çöplü´yü darp edip, defalarca bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü´nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.´yı da dövüp bıçakladıktan sonra kaçtı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Mustafa Çöplü ve M.K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K´nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

OLAYIN 7 ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa K., Mehmet K. ve Fırat E.´nin olayda bıçak kullandığı, Doğukan Y.´nin arbede sırasında Çöplü´ye tabanca çektiği, diğerlerinin ise sadece maktulü darp ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ZANLININ ESKİ KIZ ARKADAŞI İLE SEVGİLİ OLMUŞ Mustafa Çöplü´nün, Mustafa K.´nın eski kız arkadaşı ile sevgili olduğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş