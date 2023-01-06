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Katil de maktul de 16 yaşında!

Adana'da, lise öğrencisi 16 yaşındaki Mustafa Çöplü, çocuk parkında buluşup, `kız arkadaş´ meselesi yüzünden tartıştığı aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki M.K. ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çöplü hayatını kaybederken, polis M.K. ile bir arkadaşını gözaltına aldı

Giriş: 06.01.2023 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
ADANA'DA DEHŞET | Son dakika haberler: Katil de maktul de 16 yaşında! - Güncel haberler
Katil de maktul de 16 yaşında!
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DHA

Adana'da olay, 2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi´nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.K. (16), aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü´yü (16) aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre Çöplü, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü´yü darp edip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü´nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert K.'yi de (16) dövüp, kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çöplü ile arkadaşı Mert K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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