Katil de maktul de 16 yaşında!

ADANA'DA DEHŞET | Son dakika haberler: Katil de maktul de 16 yaşında! - Güncel haberler

DHA

Adana'da olay, 2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi´nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.K. (16), aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü´yü (16) aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ DHA'da yer alan habere göre Çöplü, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü´yü darp edip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü´nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert K.'yi de (16) dövüp, kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çöplü ile arkadaşı Mert K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.