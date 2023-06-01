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Ortağını öldürmekten 17 yıldır aranıyordu! Seri cinayetler ortaya çıktı!

İstanbul’da 17 yıl önce, eski iş ortağı Tekin Aytar’ı öldürerek kayıplara karışan suç makinası Mehmet Ş.G., polis tarafından yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı Mehmet Ş.G.’nin işlediği seri cinayetler de ortaya çıktı. Katilin 25 yıl önce eşini, kaynanasını ve kayınbiraderini öldürdüğü, bu üç cinayetten cezaevine girdiği ve afla serbest kaldığı öğrenildi. Aytar cinayetinin 4'üncü cinayeti olduğu belirtildi

Giriş: 01.06.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ortağını öldürmekten 17 yıldır aranıyordu! Seri cinayetler ortaya çıktı!

İstanbul Kartal’da, 17 yıl önce işlenen bir cinayetin failinin profil geçmişi seri cinayetlere uzandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay 29 Mayıs 2006’da gerçekleşti.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde kıraathane işleten Tekin Aytar (40), silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aytar götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

KATİL ESKİ İŞ ORTAĞI

O dönem olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı Aytar’ın eski iş ortağı Mehmet Ş.G.’ydi. İddialara göre iş ortaklığı biten Mehmet Ş.G., olay akşamı kıraathaneye gelip Aytar’ı dışarı çıkarttı. "Benim arkamda ileri geri konuşuyor muşsun" diyerek silahını çekti. Mehmet Ş.G., hızla kaçmaya çalışan Aytar’ı silahla öldürdü. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiler bunlardı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından katil zanlısı kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için birçok çalışma yaptı ancak izini bir türlü bulamadı. Polis zanlının yakalanması için çalışmalar yapmaya devam ederken, katilin ortaya çıkan profili polisi şaşırttı.

SERİ CİNAYETLERİ ÇIKTI

Aytar’ı vuran ve polis tarafından aranan Mehmet Ş.G.’nin geçmişinde seri cinayetlerin olduğu ortaya çıktı. Mehmet Ş.G., 1998 yılında eşi Nurcan Güneş, kaynanası Güldenur Kılıç ve kayınbiraderi İsmail Kılıç’ı silahla öldürmüştü.

AFLA SERBEST BIRAKILMIŞ

1998 yılında işlediği bu seri cinayetlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Ş.G., daha sonra çıkartılan af yasası sayesinde serbest kalmıştı.

AYTAR'IN ÖLÜMÜ 4. CİNAYET OLDU

Cezaevinden çıktıktan sonra Kartal’da 15 bin lira karşılığında Tekin Aytar ile kıraathaneye ortak olan Mehmet Ş.G., daha sonra ortaklıktan ayrıldı. Ortaya çıkan bu iddialar üzerine olay günü eski ortağını öldürerek dördüncü cinayetini işledi.

17 YIL SONRA YAKALANIP TUTUKLANDI

17 yıldır kayıp olan şüphelinin yakalanması için çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri yıllar sonra önemli bir iz buldu. Şüphelinin Kartal Koşuyolu ve Kartal Eğitim Araştırma hastanesi civarında olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı 17 yıl sonra yakalandı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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