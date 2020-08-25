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Son dakika haberi! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu... Kaçış anı kamerada!

İstanbul Bakırköy’de çıkan yangında küle dönen metrobüsten şoförün son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Feci olayda, elinde yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalışan şoför vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı

25.08.2020 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Metrobüs
İHA

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, kısa süre içerisinde alev alan otobüs yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaşanılanların ardından metrobüs şoförünün yangından son anda kurtulduğu görüldü.

Cep telefonları tarafından kaydedilen görüntüde, şoför yangın tüpü ile son anda otobüsün etrafını saran yangından atlayarak kurtuluyor. Bir süre daha yangını söndürmek için mücadele etmeye çalışan şoför, yangının büyümesi ile birlikte vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor.

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