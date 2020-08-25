DHA

İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç tahliye edilirken, alevler bir anda aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü.

SON ANDA KAÇTILAR

Araç alevlere teslim olurken, içindeki yolcular yangından son anda kaçtı. Yolcuların yangından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

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