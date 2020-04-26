Akılalmaz olayda, kentte yaşayan Barış. Ç (45),yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

AA'nın haberine göre, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı. Barış Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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