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İstiklal Caddesi korkuttu! En kalabalık gün

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk korkuttu. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ortamlardan kaçınıp, mesafe kuralına uymanın hayati önem taşıdığı bu günlerde İstiklal Caddesi son dönemin en kalabalık gününü yaşadı. istiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen caddenin her geçen daha da kalabalıklaştığı görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iki hafta önce sosyal medya hasabından paylaştığı benzer bir fotoğrafla uyarmıştı.

20.05.2020 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
istiklal caddesi'nde yoğunluk
DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü.

Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.

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