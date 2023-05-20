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Görenler şoke oldu! Yumruk yumruğa yol kavgası!

İstanbul'da, iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı yumruklu kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Giriş: 20.05.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Görenler şoke oldu! Yumruk yumruğa yol kavgası! - Trafikte dehşet
Görenler şoke oldu! Yumruk yumruğa yol kavgası!
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DHA

İstanbul Ümraniye'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI BAŞLADI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

GRUP HALİNDE KAVGA ETTİLER

Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredekiler birbirlerine yumruklarla saldıranları ayırmakta güçlük çekti.

OLAY ANI KAMERADA

Yumruk yumruğa kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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