Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyünde, bir arazi üzerinde kepçe ile su çıkarma çalışması sırasında 62 yaşındaki Yılmaz Dönmez'in üzerine toprak parçaları düştü.
İHA'nın haberine göre, diz hizasına kadar kayan toprağın altında kalan Dönmez'i çevredeki vatandaşlar hemen bir olumsuzluk yaşanmadan bulunduğu yerden çıkardı. Burada bulunan vatandaşlar, ikinci bir göçük ya da toprak kayması tehlikesine karşı ve şahsın sağlık durumu için olayı 112'ye bildirdi.
Yapılan ihbarda göçük altında birden fazla kişi kalındığı zannedilince olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hemen köye gelen ekipler, durumun farklı olduğunu anlayınca derin bir nefes alarak geri döndü. Sağlık görevlileri de toprakta bir süre sıkışan Dönmez'in burada ayakta tedavisini yaptı.
Arazide su çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz Dönmez, "Su çıktı, alta kepçe ile indim. Çıkarken göçük dizlerime kadar geldi. Göçük bir daha gelir diye korktuk. Tekrar ikinci bir göçük gelir diye panik yaptılar. Öyle bir ağrım falan yok. Ağrım sızım yok dedim" ifadelerini kullandı.
"Yaz kardeş yaz, olay yerini ihbar eden benim" diyen Zafer Doluca da, "Kanalın kenarında duruyordu. O oynak toprağın altında kaldı. Aslında bu kadar ambulansın, itfaiyenin, jandarmanın gerek yoktu. O da ayakta tedavi edildi" şeklinde konuştu.
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