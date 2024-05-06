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        Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI! 3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga - Son dakika haberler

        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kahvede çıkan kavgada, 38 yaşındaki A.P.D.'nin göğsünden bıçakladığı üç çocuk babası, 47 yaşındaki Alpaslan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 08:04 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:12
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        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
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        Gümüşhane'de olay, önceki akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvede meydana geldi.

        İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre A.P.D. (38) ve Alpaslan Yıldırım (47) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        YILDIRIM 2 KEZ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        Kavgada A.P.D. tarafından göğüs bölgesinden iki kere bıçaklanan Alpaslan Yıldırım, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpaslan Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

        Şüpheli A.P.D.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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        #gümüşhane
        #Son dakika haberler
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