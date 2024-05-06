O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı - En son haberler, İzmir haberler

O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı - En son haberler, İzmir haberler

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İzmir'de iddiaya göre, saat 01.00 sıralarında Bornova Küçükpark Meydanı'nda iki kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS KAVGA EDENLERİ AYIRDI DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine gelen polis, kavga eden iki kişiyi ayırdı. Kavgaya karıştığı tespit edilen E.O.D. (25) ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

KASKLI POLİSE KAFA ATTI REKLAM Polis ekiplerine zorluk çıkarttığı öğrenilen E.O.D., gözaltına alınacağı sırada yanında bulunan ve kaskı olduğu öğrenilen Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuruna kafa attı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydettiği görüntülerde, E.O.D. yanındaki kasklı polis memuruna kafa atıyor, daha sonra E.O.D. kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine yumruk atmaya çalışıyor. POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU Polis ekiplerinin yaptığı müdahale ile gözaltına alınan E.O.D. polis merkezine götürüldü. Olayda E.O.D.'nin saldırısına uğrayan polis memurlarının şikayetçi olduğu öğrenildi.