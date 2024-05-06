Tekirdağ'da binada patlama!
Tekirdağ Çorlu'da bir binada patlama meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Olayda binanın bulunduğu sokak da savaş alanına döndü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
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DHA'nın haberine göre ilçede 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu.
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Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
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Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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"DEPREM OLDU SANDIK"
Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
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