Yeşim Erçetin'nin acı günü

Yeşim Erçetin, bir süre önce şiddet gördğüğ gerekçesiyle Fevzi Kardeseci’den boşanacağını dile getirerek şunları söylemişti; "Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı. Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana ‘Uğursuz geldin’ dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup ‘Bir tane çarparım kafan camdan çıkar’ dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak."