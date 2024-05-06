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        Haberler Gündem Politika Öğretmen atamaları Kabine gündeminde! Kabine toplantısı saat kaçta? - Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

        Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini öğretmen atamaları oluşturacak. Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvimin kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Toplantıda öğretmen atamalarının yanı sıra; Türkiye'nin kredi notundaki artışın yatırımlara etkisi, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, İsrail'le kesilen ticari ilişkiler ve Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.05.2024 - 07:59 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:42
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        Kabinede gündem öğretmen ataması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının 15.30'da başlaması bekleniyor.

        GÜNDEM ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Kabine Toplantısının en dikkat çeken başlığını öğretmen atamaları oluşturacak.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” diyerek kabineyi işaret etti.

        Öğretmenlerle ilgili alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

        EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI MASADA OLACAK

        Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak.

        Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti.

        Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

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        İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI GÜNDEMDE OLACAK

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        ÖZEL İLE GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

        Öte yandan Ailenin Korunması ve Güçlenmesine Yönelik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı da 15 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hazırlıklara yönelik kabineye sunum yapacak.

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