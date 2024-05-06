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        Haberler Magazin 'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti

        'Titanic' ve 'Yüzüklerin Efendisi' gibi fenomen filmlerde başrol oynayan Bernard Hill, pazar günü hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:39
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        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
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        '1997 yapımı Oscar ödüllü 'Titanic' ile yine Oscar ödüllü 2001 yapımı 'Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusu Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

        'KAPTAN EDWARD SMITH'İ CANLANDIRDI

        Menajerinin yaptığı açıklamaya göre; 'Titanic'te 'Kaptan Edward Smith'i canlandıran Bernard Hill, pazar günü sabah saatlerinde son nefesini verdi.

        'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ İLE IŞILTILI BİR KARİYER EDİNDİ

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        Bir çocuk babası olan Bernard Hill, 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesinde canlandırdığı 'Kral Theoden' karakteriyle de ışıltılı bir kariyer edindi.

        YENİ ÇALIŞMASININ YAYINLANDIĞI GÜN ÖLDÜ

        Bernard Hill, pazar günü yayınlanmaya başlayan BBC draması 'The Responder'ın ikinci serisiyle ekranlara dönecekti.

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        #titanic
        #Bernard Hill
        #yüzüklerin efendisi

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