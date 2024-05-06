"HAKEMİN GÖRDÜĞÜ DOĞRU MU?"

80. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Öncelikle şunu ifade edelim; hakemin isminden müstesna bunu sahada bir hakemin bu şekilde milimetrik olarak görme şansı hemen hemen imkansıza yakın. Gördüğü şeyi de samimi şekilde gösterdi ve burada yanılmasında, faul vermesinde hiçbir sorun yok. Peki, faul gerçekleşti mi? Hakemin gördüğü doğru mu?

Bülent Yıldırım: Ali Şaşal'ın eli topun üzerinde kaldığı esnada temas olsa... Temas bu esnada olsa tek parmağıyla bile topa temas ederken bu ayak teması olsa faul olur. Çünkü top, kontrolünde sayılır. Oyun Kuralları Kitabı açık.

Deniz Çoban: Zemin ile elinin arasında sıkıştırıyor olsa.

Bülent Yıldırım: Evet. Zemin ile eli arasında sıkıştırıyor olsa da, elindeki top da olsa...

Bahattin Duran: An itibariyle top, şu anda kalecide.

Bülent Yıldırım: Evet, şu anda kalecide.

Deniz Çoban: Burada mücadele edemezsiniz.