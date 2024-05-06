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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

        Kilis'te bir aile yok oldu! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

        Kilis'te Suriye uyruklu 5 kişilik aile, evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede babanın, anne ve 3 çocuğu boğarak öldürdükten sonra kendini iple asarak intihar ettiği tespit edildi. Kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 06:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 06:40
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        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
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        Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.

        İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

        EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi.

        KENDİNİ İPLE ASARAK İNTİHAR ETTİ

        Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde kendini iple asarak intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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