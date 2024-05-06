Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

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Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.

İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi.

KENDİNİ İPLE ASARAK İNTİHAR ETTİ Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde kendini iple asarak intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.