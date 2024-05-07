Son dakika: Tekirdağ'da aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti

Son dakika: Tekirdağ'da aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti

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Tekirdağ'da Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre’yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokak'taki Gür Apartmanı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı.

KARISI VE OĞLUNU VURUP İNTİHAR ETTİ İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.

EKİPLER 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kanlar içerisinde bulunan anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis evde kapsamlı inceme yaparken, 3 kişinin cansız bedenleri Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir aile yok oldu! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti Haberi Görüntüle