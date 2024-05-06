Spor yazarları Galatasaray'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi: "Durdurulamaz bir imha timi"
Spor yazarları, Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"GALATASARAY, FENERBAHÇE DEĞİLDİ"
Erman Toroğlu/Sabah: Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller. Sarı-kırmızılı oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu oyun ve bu skor iyi çalışmışlığın bir eseri. Sivasspor, iki hafta önce sahasında Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi! Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük maçı. O maçı aldıklarından zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin."
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"DURDURULAMAZ BİR İMHA TİMİ"
Serkan Korkmaz/Sabah: "Galatasaray durdurulamıyor. Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de. Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı. Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Barış Alper, Avrupa'nın en batısındaki statlara hızla koşarken, Muslera, en az mektebi sultani mezunu, Turgay Şeren kadar Galatasaray'a ait bir efsane gibi."
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"YÜZDE 95 ŞAMPİYON DERİM"
Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, Hatayspor dışında Kasımpaşa'ya 4 attı, Alanya'ya 4 attı, Adana Demirspor'a 3 attı, içeride Pendik'e 4 attı, bugün de 6 attı. Fakat bugün bir fark var... 2-0 tehlikeli bir skordu ama Galatasaray'ın konsantrasyonunu çok yüksek gördüm."Önümüzdeki hafta herkes aynı saatte oynarken maçın sonucu Karagümrük 0-1 Galatasaray dendiği anda Galatasaray yüzde 95 şampiyon olur derim."
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"HAKİM'İYET BİLA KAYDÜ ŞART"
Mehmet Ayan/Habertürk: Mertens ile Icardi’nin 7 maçtır üst üste gol asist katkısı verdiği G.Saray’da maçın özellikli isimlerinden biri kuşkusuz Hakim Ziyech’ti. Son haftalarda önceki kaygısızlığından, kayıtsızlığından eser yok. Sakin güç… Barış Alper, Icardi, Mertens, Hakim… Olağanüstü kare as oldular. Arkadan Kerem ile Torerria da onları destekledi… Kaan pek görünmedi, Köhn hücumda başarılı, savunmada vasattı. İki stoper zaman-zaman aksasa da sorun çıkmadı. Muslera’ya az iş düştü. G.Saray oyun olarak sezon zirvelerinden birini yaşadı, yaşattı. Oyuncuları tribüne ve ekrana zevk verirken, belli ki kendileri de keyif alıyorlar… Mayıs ayı başladı… G.Saray’ın günleri geldi… Lige hakimiyetlerini koydular… Kayıtsız… Şartsız…
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"ŞAMPİYONLUĞUN HIZLI TRENİ"
Levent Tüzemen/Sabah: "Kadife ayak Ziyech, zekâ küpü Mertens, altın ayak İcardi ve cesur yürek Barış Alper öyle bir sahne aldı ki Sivas, resmen oyun olarak dağıldı. G.Saray kalesinin önüne otobüs çeken Sivas'ı akıllı paslarla dağıttı. Ailesinin tribününe gelmesi Ziyech'i coşturdu, jenerik olacak 2 güzel gol atmasını sağladı. G.Saray son haftalarda sürekli kazanan bir takım hâline geldiyse Okan Buruk'un kadro istikrarı kadar oyuncuların aldığı sorumluluklar da çok değer taşıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk treni hızla kazanarak ve rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüyor. Okan hocanın şampiyon olmuş futbolculardan kurduğu kadro, kazanmaya ve iyi oyun oynamaya devam ediyor. Yani Galatasaray yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla kenetlenerek hızla şampiyonluğa koşuyor."
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"SİVAS'IN BAŞINI DÖNDÜRDÜ"
İlker Yağcıoğlu: "Galatasaray bazı anlarda öyle geldi ki Sivassporlu oyuncuların başı döndü. Sağdan soldan ikiye birler falan derken Sivaslı oyuncular ne yapacaklarını şaşırdı ve maç bir anda altıya geldi. Galatasaray'ın savunması o kadar güçlü ki bir tane attığında maçı bitiriyor diyorduk. Hala savunma öyle ancak son dönemde ofansif olarak öne çıktı Galatasaray. Son 7 maçta gol ortalaması 4. Son yedi karşılamada 28 gol atmış Galatasaray."
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"ANCAK ZIYECH GÖLGEDE BIRAKABİLİRDİ"
Çağatay Çakır/Habertürk: Mart ayına kadarki Galatasaray kariyeri, birkaç yılda bir gerçekleşen doğa olaylarını izlemeyi andıran Ziyech, finallerin adamı olduğunu kanıtlarcasına oynuyor. Ceza sahası içinden ilk golünü ancak mayıs başında atan Faslı yıldız, son altı maçta 4 gol 2 asistle son 100’lüğe imza atmayı başardı. Gelecek sezonki kadro planlamasını yapacak olanların kucağına da bir bombayı bıraktı.
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"SONLARA DOĞRU CITY, REAL GİBİ"
Uğur Meleke: "Bitime 3 hafta kaldı ama 13 hafta da kalsa şu anda aynı şeyleri konuşurduk. Son 8 maçta 30 gol attı Galatasaray. Üçer beşer atıyor her hafta. Alanya maçı zor diyorsun, Alanyaspor'a 4 atıyor. Sivasspor zor diyorsun, Sivasspor'a 6 atıyor. Zor rakipleri kolaya çeviriyor. Galatasaray gerçekten bir his takımı. Sonlara doğru Manchester City, Real Madrid gibi stres yükseldiğinde nabzı düşüyor. Sezonun sonunda müthiş final yapıyorlar."
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"GALATASARAY DEĞİŞİK BİR HAVAYA GİRDİ"
Ömer Üründül/Sabah: "G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ligin boyu çok kısaldığından 4 puanlık avantajı da göz önüne alıp dün gece taktik planında değişiklik yaptı. Savunma güvencesini ihmal etmeyen kontrollü bir hücum futbolu ile Galatasaray ilk yarı oyunu istediği gibi yönlendirdi. İkinci yarıda yenen gol hafif bir stres yaratsa da İcardi'nin kısa süre sonra farkı tekrar ikiye çıkarması, Galatasaray'ı değişik bir havaya büründürüp ateşledi. Sivasspor 6 tane gol yedi. Attığı tek gol kornerden, girdikleri pozisyon ise hiç yok. İki kişilik pres yapan Torreira ile sağlam geri 4'lü rakip atakları durdurmakta hiç güçlük çekmediler. Fizik açıdan yetersiz iki yıldız İcardi ve Ziyech kahraman oluyorsa anlayın takımlarımızın halini."
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"FENERBAHÇE'NİN UMUDU AZALDI"
Ahmet Çakar/Sabah: "Galatasaray dün gece şov yaptı… Sadece şov da yapmadı, averajını düzeltti, beklenen üç puanını aldı ve siz bu satırları okurken Fenerbahçelilerin umutları artık çok ama çok azaldı. Gelelim Arda Kardeşler'e; ilk yarıda İcardi'ye yapılan mutlak penaltıyı es geçti. Sivaslı defans oyuncusu, İcardi topa vurduğu anda topuğuna basıyor. Tartışmasız bir penaltı. İkinci yarıdaysa İcardi'nin golünü kaleciye faul diyerek iptal etmesi doğru. Zira söz konusu pozisyonda kaleci, eliyle topun üstüne temas etmişti. Böyle durumlarda bu topa dokunursanız faul olur."
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"GALATASARAY'DA DEVAM ETSİN"
Osman Şenher/Milliyet: "Rams Park’ı dolduran 48 bin taraftar durmaksızın takımına öyle büyük destek veriyor ki, buraya deplasmana gelen takımların işi gerçekten çok zor. Bu destekle büyük yıldızlar da birer birer sahneye çıkıyor. Barış Alper diyorsun, belki gol atmadı ama Sivasspor’un sağ kanadını resmen çökertti ve iki gol pası verdi. Sivasspor’un gücü belli. Bülent Uygun hocanın yapacağı fazla bir şey yok. Direnebildikleri kadar direndiler, bir de gol attılar. Nelsson büyük savaşçı. Sıfır hatayla oynuyor ve Galatasaray’ın defansının belkemiği. İnşallah bu çocuk uzun seneler bu takımda devam eder."