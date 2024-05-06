Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
İstanbul Esenler'de, önceki gece sokakta yürüyen 41 yaşındaki Nazım Kadir C. ve 13 yaşındaki oğlu Arda C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nazım Kadir C., Esenler Son Durak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oğul Arda C., babasının tabutunun başından ayrılamadı
İstanbul'da olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Arda C.’yi (13) bir hafta önce kendi evinde darp eden çocukları arayan baba Nazım Kadir C. (41), oğluyla birlikte dışarı çıktı.
SOKAKTA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
DHA'da yer alan habere göre Arda C. ile karşı tarafı barıştırmak isteyen baba C.'nin telefonlarına dönüş yapılmadı. Oğlu Arda C. ile birlikte eve dönen Nazım Kadir C.'ye silahlı saldırı düzenlendi.
ÇOK SAYIDA MERMİYLE AĞIR YARALANDI
Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nazım Kadir C.'ye ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından olay yerinde yapıldı. Oğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan C. ambulansla hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Nazım Kadir C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.
SALDIRI SONRASI KAMERAYA YANSIDI
Saldırının hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralının yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
BABASININ TABUTUNDAN AYRILMADI
Nazım Kadir C.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildikten sonra ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze töreni dün ikindi vakti Esenler Son Durak Camii'nde gerçekleştirildi. Olay yerinde babasının vurulma anına şahit olan oğlu, babasının tabutundan ayrılmadı.
"BUNLAR SİLAHI NEREDEN BULUYORLAR"
Yaşananları anlatan kuzeni Serhat Ersoy, "Çocuklar arasında bir kavga gerçekleşiyor. Bunlar arkadaşlar, merhum bunları barıştırmak istiyor. Evine davet ediyor, barıştırıyor. Aradan 1 hafta 10 gün falan bir süreç geçiyor, çocuklar eve gelip evde çocuğu darp ediyorlar. Onun üzerine de merhum, dün çocukları arıyor tekrar barıştırmak için.
"VÜCUDUNA 6 KURŞUN İSABET ETMİŞ"
Sonra bulamayınca eve doğru oğluyla beraber gidiyorlar, sonra bu saldırı oluyor. Biz de anlamadık, bir bilgimiz de yok. Kim yaptı bilmiyoruz. Çocuğun 15 yaşında olduğunu söylüyorlar, bunlar bu silahı nerden buluyorlar, nasıl erişiyorlar? Kelimeler yetmiyor, arkasında iki yetim bıraktı. Vücuduna 6 kurşun isabet etmiş, bir kurşunun kalbine ettiğini söylediler" dedi.
"ÇOCUĞUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLÜYOR"
Arkadaşı Uğur Güler, "Olay yerine çocukların arasını bulmak için gidiyor. O sırada karşı taraftan ateş ediyorlar. Duyduğumuza göre, 16-17 yaşında 2 çocuk yapmış. Buradaki herkes meslektaşımız. Devamlı güler yüzlü, kimseyle problemi olmayan biriydi. Çok temiz bir insandı. Bu olmamalıydı, bu çocuklara da sahip çıkmak lazım. Bu adamın üzerinde 10 tane kurşun var ve çocuğunun yanında öldürülüyor. O çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Canımız öyle bir yanıyor ki, bize 10 kurşun değil 1000 kurşun sıktılar" diye konuştu.