İstanbul'da olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Arda C.’yi (13) bir hafta önce kendi evinde darp eden çocukları arayan baba Nazım Kadir C. (41), oğluyla birlikte dışarı çıktı.

"BUNLAR SİLAHI NEREDEN BULUYORLAR"

Yaşananları anlatan kuzeni Serhat Ersoy, "Çocuklar arasında bir kavga gerçekleşiyor. Bunlar arkadaşlar, merhum bunları barıştırmak istiyor. Evine davet ediyor, barıştırıyor. Aradan 1 hafta 10 gün falan bir süreç geçiyor, çocuklar eve gelip evde çocuğu darp ediyorlar. Onun üzerine de merhum, dün çocukları arıyor tekrar barıştırmak için.

"VÜCUDUNA 6 KURŞUN İSABET ETMİŞ"

Sonra bulamayınca eve doğru oğluyla beraber gidiyorlar, sonra bu saldırı oluyor. Biz de anlamadık, bir bilgimiz de yok. Kim yaptı bilmiyoruz. Çocuğun 15 yaşında olduğunu söylüyorlar, bunlar bu silahı nerden buluyorlar, nasıl erişiyorlar? Kelimeler yetmiyor, arkasında iki yetim bıraktı. Vücuduna 6 kurşun isabet etmiş, bir kurşunun kalbine ettiğini söylediler" dedi.

"ÇOCUĞUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLÜYOR"

Arkadaşı Uğur Güler, "Olay yerine çocukların arasını bulmak için gidiyor. O sırada karşı taraftan ateş ediyorlar. Duyduğumuza göre, 16-17 yaşında 2 çocuk yapmış. Buradaki herkes meslektaşımız. Devamlı güler yüzlü, kimseyle problemi olmayan biriydi. Çok temiz bir insandı. Bu olmamalıydı, bu çocuklara da sahip çıkmak lazım. Bu adamın üzerinde 10 tane kurşun var ve çocuğunun yanında öldürülüyor. O çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Canımız öyle bir yanıyor ki, bize 10 kurşun değil 1000 kurşun sıktılar" diye konuştu.