Uzmanlar açıkladı: Gece veya sabah duş almaktan hangisi sağlık için daha iyi sonuçlar veriyor?

SADECE BİR TANESİNİ SEÇMELİSİNİZ

Wassef’a göre çok sık duş almak cildi ve saçları kuru ve parlaksız bırakabiliyor bu yüzden gün içerisinde ya sadece akşam ya da sabah duş alınması gerekiyor. Bununla birlikte, dermatoloji profesörü Ife J. Rodney’e göre günde iki kez sabun kullanmak cildin nemini alıp kurutabilir bu yüzden eğer iki kez duş alınması gerekiyorsa temizleme yağı kullanılmasını öneriyor.