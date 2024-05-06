Galatasaray'ı yıldızları taşıyor: Finallerin takımı!

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Ligin son beş haftasına lider girdiği son 15 sezonun tamamında şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, son üç haftaya da lider girdi. Bülent Uygun'la çıkış yakalayan Sivasspor'u da farklı galibiyetle mağlup eden sarı-kırmızılılar 3 puana Ziyech, Mertens ve Icardi'nin golleriyle uzandı. Barış Alper Yılmaz bu üç isme asistleriyle katkı sağlarken sarı-kırmızılıların muhteşem üçlüsünün son altı hafta istatistikleri de dikkat çekti.

ICARDI SONLARDA COŞUYOR Galatasaray'a transfer olmadan önce top koşturduğu PSG'deki üç sezonunda da ilk 11'de beklediği kadar süre alamayan Mauro Icardi'nin, düzenli forma giydiği sezonlardaki son altı haftalık gol ortalaması 4,25 oldu. 2014-15 ila 2017-2018 arasında rakip filelere son altı haftada ortalama 4'ün üzerinde gol atan Arjantinli yıldız, aynı süreçte takım arkadaşlarına 1,5 asistlik katkı sağladı. REKLAM

GEÇEN SEZON SON ALTI HAFTADA 9 GOL ATTI Galatasaray'a geçen sezon transfer olan Icardi, son haftalarda takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olmuştu. 30 Nisan itibarıyla son altı haftanın tamamında oynayan Arjantinli hiçbir maçı boş geçmezken söz konusu altı maçta 9 gol kaydetmişti. 2013-2022 yılları arasında Serie A'da Napoli'de top koşturan Dries Mertens de ligin finallerini iyi oynayan futbolculardan biri. Mertens, 2014-2015'ten bu yana ilk 11'i bulunmayan 2020-21 sezonu dışında sezonların son altı haftasında 3,4 gol ortalaması yakaladı. Icardi'ye kıyasla rakip filelere daha uzak rollerde de oynayan Belçikalı yıldız aynı süreçte 1,75 asist ortalaması tutturdu.

MERTENS BU SEZON AÇILDI Perşembe ve cuma günü gerçekleşen antrenmanlara ağrıları nedeniyle katılamayan ancak Sivasspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan tecrübeli futbolcu, kariyerinin en çok maça çıktığı sezonlarından birini geçiriyor. Geçen sezon son haftalarda suskun kalan Mertens bu sezon ise son haftalarda patlama yaptı. REKLAM

SON YEDİ MAÇTA 4 GOL 8 ASİST 8 Mart'tan bu yana forma giydiği tüm maçlarda skor katkısı veren Belçikalı futbolcu son yedi maçta 4 gol atarken takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturacağının müjdesini de verdi.

ŞAPKADAN ZIYECH ÇIKTI! Galatasaray'ın son haftalarda yıldızlaşan diğer bir oyuncusu ise Hakim Ziyech oldu. Bu sezonun genelinde sakatlığı nedeniyle düzenli forma giyemeyen Faslı yıldız son haftalara damga vurdu. 24 Aralık'taki Fenerbahçe maçından sonra ilk 11'e yaklaşık üç aylık aranın ardından dönen Ziyech, son dört maçın tamamında skor katkısı sundu. 17 dakika oynadığı Kasımpaşa maçında kritik bir asist yapan Ziyech, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında kilit açan goller attı; Pendikspor müsabakasında ise asist yaptı. REKLAM

Ziyech de Icardi gibi düzenli oynama alışkanlığını kaybettiği Chelsea dönemi dışında son haftalarda gösterdiği performansla elini taşın altına koyan futbolculardan oldu. 2014-15 sezonu ile 2018-19 arasında son altı haftalarda 1,8 gol ortalaması yakalayan Ziyech aynı süreçte 3,4'lük asist ortalaması tutturdu.

GEÇEN SEZON KEREM BU SEZON BARIŞ ALPER! Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta Icardi kadar son haftalarda takımı sırtlayan diğer bir isim Kerem Aktürkoğlu'ydu. Son altı haftada üçü şampiyonluk maçında olmak üzere altı asist üreten Kerem Aktürkoğlu, bu sezon formayı Barış Alper Yılmaz'a kaptırdı.

Sezona santrforda başlayan, sağ açıkta oynadıktan sonra sol bek ve sağ bekte uzun süre görev yapan Barış Alper, sol açıkta formayı kaptıktan sonra bir daha bırakmadı. Gaziantep FK maçında 3 puanı getiren son dakika golünü kaydeden 23 yaşındaki yıldız son altı haftada 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Alanyaspor deplasmanında maç 0-0 iken perdeyi açan ve devamında ilk gole benzer bir gol daha atan Barış Alper, Sivasspor karşılaşmasında da ilk 20 dakikaya iki asist sığdırdı.