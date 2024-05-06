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        Haberler Dünya 180 günlük felaket durumu: Brezilya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

        Brezilya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

        Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. 180 günlük felaket durumu ilan edilen bölgede selden yüz binlerce kişi etkilendi, 103 kişi ise aranıyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 07:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:37
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          Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, kaybolanların sayısının 103'e çıktığı bildirildi.

        • 2

          Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan seller, can ve mal kayıplarına neden oldu.

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          Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 76'ya, kayıpların sayısının 103'e çıktığı kaydedildi.

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          Felaket bölgesini ikinci kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında hiçbir engel bulunmadığını açıkladı.

        • 5

          Çöken yolların ve kamu binalarının yeniden inşa edileceğini vurgulayan Lula da Silva, "Bürokrasi bu eyaleti yeniden kazanmamıza engel olamayacak. Daha fazla yağmur yağmaması için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadesini kullandı.

        • 6

          Yerel basına göre, sellerden 421 bin kişi olumsuz etkilendi, 115 kasabada telefon ve internet hizmeti verilemiyor.

        • 7

          Evlerin ve arazilerin sular altında kalması nedeniyle binlerce kişi kasabaları terk etti.

        • 8

          Halen ulaşılamayan kasabalar olduğu için ölü ve kayıp sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

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          FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

          Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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          Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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