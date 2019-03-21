Fed faiz kararını açıkladı. Fed üyeleri faizlerin sabit tutulmasına karar verdi ve Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.

Ekonomik büyümenin yavaşladığını belirten Fed bu yıl faiz artırımı yapılmayacağının, 2020 yılında da 1 faiz artırımının sinyalini verdi. Fed kararı sonrası dolar/TL 5,46 seviyelerinden 5.40'a kadar indi ve 5.42'de dengelendi.

2019 yılında FED'in faiz artışı beklentisini 2'den 0'a indirmesinin yanı sıra bilanço daraltmanın da eylül sonlandırılmasının planlandığını açıklandı.

Karar sonrası dolar endeksi 96 puana kadar geriledi, euro/dolar paritesi 1,14 üzerine çıktı.

ABD 10 yıllık tahvilleri ise 2,59’dan 2,5585’e, 2 yıllıklar ise 2,45’ten 2,4065’e düştü.

Hanehalkı harcamalarının azaldığını belirten Fed, enflasyon beklentisinin çok az değiştirirken fakat uzun vadeli büyüme beklentisini 1,9’da korudu. İşsizlik beklentisi ise yüzde 3.7'den kademeli olarak yukarı çekildi.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Powell, politika faizini sabit tutmayla sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Powell, para politikalarında hedef enflasyondan ortalama enflasyonun değerlendirilmeye alınacağına dair açıklamalarda bulunurken, bu açıklamanın ocak ayındaki güvercin söylemlerden daha güvercin bir söylem olduğu izlenimi yaratırken, parasal genişlemenin önü açıldığına dair yorumlar öne çıktı.

Powell, ABD ekonomisinin bu yıl güçlü şekilde büyümesini beklediklerini ve ülkede istihdam piyasasının güçlü kaldığına işaret eden Powell, bankanın hedefinin büyümeyi sürdürmek olduğunu belirtti.

Powell, Avrupa ve Çin ekonomilerinin yavaşladığına değinerek, ABD ekonomisinin de küresel ekonomik yavaşlamayı hissedeceğine vurgu yaptı.

Gelen verilerin Fed faiz politikasının hangi yönde ilerlemesi gerektiği konusunda hali hazırda sinyal göndermediğini kaydeden Powell, "Politikada değişiklik ihtiyacı görmeden önce biraz zaman geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "sabırlı olmanın", Fed'in karar vermek için acelesi olmadığı anlamına geldiğine işaret ederek, "Sabırlı olmak için iyi bir zaman." diye konuştu.

"Bilanço normalleşmesini revize ettik. Normalleşme kademeli olacak." diyen Powell, ihtiyaç halinde bilanço planlarında ek ayarlamalar yapacaklarını bildirdi.

Fed Başkanı Powell, bilançonun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yıl sonunda yüzde 17 civarında olacağını belirterek, bilanço küçültmenin parasal sıkılaştırma olarak görülmediğini kaydetti.

Powell, ABD Bankacılık sisteminin sağlam ve bankaların ekonomik sıkıntılara karşı artık daha dayanıklı olduklarını vurgulayarak, ülkenin büyük bankalarının stres testlerinde ciddi ilerleme sağladıklarını ifade etti.

"Enflasyon hedefinin yakalanmaması Fed'in sabırlı olmasının nedenlerinden biri." diyen Powell, bankanın enflasyon hedefi konusunda açık fikirli ve para politikası iyi durumda olduğu için enflasyon hedefi konusunda "beklemede" kalacaklarını aktardı.

Fed ve Beyaz Saray'ın ekonomik büyüme tahmini arasındaki açık farka ilişkin bir soruya da Powell, Beyaz Saray'ın ekonomik projeksiyonları konusunda yorum yapmayacağı cevabını verdi.

Powell, "Brexit" ve "ticaret görüşmelerini" ekonomik görünüm için devam eden riskler olarak niteledi. Vergi ve harcama politikalarının geçen yıl talebi desteklediğine işaret eden Powell, aralıkta zayıf gelen perakende satış verisini görmezden gelmediklerini kaydetti.

İleri yaştaki işçilerin işgücüne katılımı konusunda ABD'nin gelişmiş ekonomiler arasında alt sıralarda yer aldığına işaret eden Powell, "İş gücüne katılımını desteklemek için ulusal düzeyde politikalarımız olsaydı harika olurdu." değerlendirmesinde bulundu.