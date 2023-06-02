Domuz sürüsüne çarptı! Feci ölüm!

Antalya'da kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Bestegül Akkaş'ın (25) kullandığı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi.

Bu sırada otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Yaralanan 2 yaşındaki Cemre G. ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi.