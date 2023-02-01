Cenazeye gidiyorlardı! Kahreden kaza!

DHA'da yer alan habere göre Salih Konukcu yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Salih Konukcu ile Muharrem Önsöz (66) ve Bilal Konukcu (68) hayatını kaybetti, Döndü Önsöz (58) ise yaralandı.

Otomobilde sıkışan Döndü Önsöz, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin İstanbul'dan Giresun'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.