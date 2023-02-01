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Cenazeye gidiyorlardı! Kahreden kaza!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobildekilerin Giresun'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi

Giriş: 01.02.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas'ta cenazeye giden araç şarampole yuvarlandı - En son haberler
Cenazeye gidiyorlardı! Kahreden kaza!
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DHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezi yakınlarındaki Yemişli mevkiinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Salih Konukcu yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Salih Konukcu ile Muharrem Önsöz (66) ve Bilal Konukcu (68) hayatını kaybetti, Döndü Önsöz (58) ise yaralandı.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Otomobilde sıkışan Döndü Önsöz, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin İstanbul'dan Giresun'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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