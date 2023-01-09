Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Onur Kaçim ile babası Hikmet (50), annesi Nadide (49) ve kardeşi Melike Kaçim'i (15) çıkardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet, anne Nadide ve Melike Kaçim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Hikmet Kaçim ve eşi Nadide Kaçim ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim'in cenazeleri, yakınları tarafından morgdan teslim alınarak İmamı Azam Camii'ne getirildi.