Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaBu acıya yürek dayanmaz! Son dakika: Anne, baba ve kızları toprağa verildi! - Güncel haberler
Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dün akşam TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları hayatını kaybetti, otomobili kullanan oğulları ise ağır yaralandı. Baba Hikmet, anne Nadide ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim, gözyaşlarıyla toprağa verildi
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Bu acıya yürek dayanmaz! Son dakika: Anne, baba ve kızları toprağa verildi! - Güncel haberler/son-dakika-haberler-bu-aciya-yurek-dayanmaz-anne-baba-ve-kizlari-topraga-verildi-3554649
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.