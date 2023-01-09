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Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dün akşam TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları hayatını kaybetti, otomobili kullanan oğulları ise ağır yaralandı. Baba Hikmet, anne Nadide ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Giriş: 09.01.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bu acıya yürek dayanmaz! Son dakika: Anne, baba ve kızları toprağa verildi! - Güncel haberler
Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!
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AA

Manisa'da, Onur Kaçim'in (27) kullandığı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki TIR'a çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Anne Nadide (solda), Melike ve Onur Ka&ccedil;im.
Anne Nadide (solda), Melike ve Onur Kaçim.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OTOMOBİLDEN ÇIKARILDI

Hikmet Ka&ccedil;im, 50 yaşındaydı.
Hikmet Kaçim, 50 yaşındaydı.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Onur Kaçim ile babası Hikmet (50), annesi Nadide (49) ve kardeşi Melike Kaçim'i (15) çıkardı.

ANNE, BABA VE GENÇ KIZ ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet, anne Nadide ve Melike Kaçim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kazada yaşamını yitiren Hikmet Kaçim ve eşi Nadide Kaçim ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim'in cenazeleri, yakınları tarafından morgdan teslim alınarak İmamı Azam Camii'ne getirildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Karahüseyinli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Şaban C.Ç'in ise ifadesinin andından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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