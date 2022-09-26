Bodyguard dehşetinin yaşandığı mekanda 1 kişi öldürülmüş!

İstanbul Beşiktaş'ta, Ortaköy’de bulunan Ruby adlı ünlü eğlence mekanı, 8 Eylül’de yaşanan dehşet verici görüntülerin ardından bir cinayet olayı ile ilgili yeniden gündeme geldi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay 5 gün önce yaşandı. Gece yarısı mekan önüne gelen kasklı ve kapüşon montlu 2 kişi mekan önünde bulunan güvenlik görevlilerine ateş açtı.
ESKİ ÇALIŞAN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Açılan ateş sonucunda güvenlik görevlilerin yanında bulunan ve eski çalışan olduğu öğrenilen Yasin Keskin vuruldu. Güvenlik görevlileri saldırganlara karşılık verdi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan Yasin Keskin çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Saldırının bir önceki saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
EĞLENCE MEKANINDA NE OLMUŞTU?
Ruby adlı eğlence mekanı, 8 Eylül günü yaşanan kavganın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Gece 01.30 sıralarında ünlü eğlence mekanına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci E. özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.
TEKME VE YUMRUKLA DARP ETMİŞLERDİ
Çıkan tartışma üzerine içeri alınmayan bir kişi güvenlik görevlilerine kafa attı. Bunun üzerine 10 güvenlik görevlileri Mesut B., Recep Ç. ve İnci E. adlı kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI 4 KİŞİ YARALANDI
Darp olayın ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı.
Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis olaya müdahale etti. Olayların ardından 5 kişi tutuklandı.
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