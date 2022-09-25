Eğlence mekanı önünde 1'i kadın 3 kişiyi dövdüler!

Beşiktaş Ortaköy'de Ruby adlı eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA'nın haberine göre, olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de Ruby adlı ünlü eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.
10 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI
Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir kişi, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.
SOPALARLA DÖVDÜLER
Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı.
Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
1 SAAT SONRA ÇATIŞMA ÇIKTI
Show Haber'in haberine göre de, olayda gece kulübüne giremeyen bir kişi güvenlik görevlisine kafa attı. Bu anlardan sonra ise bodyguardlar 1'i kadın 3 kişiye acımasızca saldırdı. İçlerinden biri sopayla vurduğu genç kadını yere düşürdü. 1 saat sonra da motosikletli iki kişi mekanın önüne geldi ve bu kez de iki taraf silah çekince çatışma çıktı. Olayda da 3 kişi yaralandı. Polis de saldırganları gözaltına aldı.
EĞLENCE MEKANI AÇIKLAMA YAPTI
Ruby adlı eğlence mekanından yapılan açıklamada da, "Söz konusu olay, işletmemizin dışında ve işletmemize dışarıdan güvenlik hizmeti veren firma çalışanları ile 3.şahıslar arasında gerçekleşmiştir. Bahse konu olay, derin bir üzüntü yaratmış olup tarafımızca kolluk kuvvetlerine karşı yasal sorumluluğumuz özen ve titizlikle yerine getirilmiştir." denildi.
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