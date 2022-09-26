Bu sefer Beylikdüzü! Bodyguard yine dövdü!

İstanbul Beşiktaş'ta 1'i kadın 3 kişinin, eğlence mekanı önünde feci biçimde darp edilmesinin ardından yaşanan dehşetin adresi bu sefer Beylikdüzü oldu.

Bunun üzerine iş yerinin bodyguardları dışarı çıkartıp tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.