Olayda, 2 katılı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina alev alev yanarken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.