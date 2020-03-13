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Koronavirüs nedeniyle kolonya ve dezenfektanlara yönelik talebin artması ve piyasada baş gösterebilecek etil alkol arzına karşı önlem alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak." dedi.

Emisyon azaltılması ve verimlilik artırılması için AB kuralları çerçevesinde benzine etanol katılıyor.